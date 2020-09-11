من بينها غسيل أموال.. الأموال العامة تضبط ٣ قضايا خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا (تحويلات مالية غير مشروعة – إحتيال مصرفى – غسل أموال) مُتهم فيها (3) أشخاص .





ضُبط فيها مستنديًا أكثر من ( 7 مليون جنيه – 150 ألف ريال سعودى – 100 ألف درهم إماراتى – 10 ألاف دينار كويتى ) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.