AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

من بينها غسيل أموال.. الأموال العامة تضبط ٣ قضايا خلال ٢٤ ساعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:48 م
الأموال العامة تضبط
الأموال العامة تضبط ٣ قضايا
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا (تحويلات مالية غير مشروعة – إحتيال مصرفى – غسل أموال) مُتهم فيها (3) أشخاص .

 ضُبط فيها مستنديًا أكثر من ( 7 مليون جنيه – 150 ألف ريال سعودى – 100 ألف درهم إماراتى – 10 ألاف دينار كويتى ) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصب واحتيال بقيمة نصف مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط ٤ قضايا خلال ٢٤ ساعة

ضبط 8 قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة

بقيمة 8 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط 3 قضايا خلال 24 ساعة

الأموال العامة تضبط 4 قضايا توظيف أموال وتجارة في العملة بقيمة مليون و434 ألف جنيه

ضبط ٤ قضايا أموال عامة خلال ٢٤ ساعة

بقيمة 4 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط 4 قضايا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

أسعار التصالح الجديدة فى مخالفات البناء بـ محافظة البحيرة

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

تغيرت حياتها بالكامل.. مراهقة تطلب المساعدة للعثور على شخص حاول اختطافها.. فيديو

تحذير شديد اللهجة من الجمارك السعودية

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع فايلر .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة ملونة.. عائشة بن أحمد فى إطلالة تخطف الأنظار| شاهد

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تمرد النيل.. مواقع أثرية سودانية مهمة فى خطر بسبب الفيضان.. صور