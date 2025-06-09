تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على قناة الأولى، تقرير فيديو عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، والتي أظهرت أن هناك ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وقد كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الجو لمدة أسبوع مقبل، وقال إن درجات الحرارة تتراوح بين الـ 36 و37 درجة، ولذلك على المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، ويجب تناول كميات كبيرة من المياه.

فيما يلي بيان بتوقعات درجات الحرارة اليوم الاثنين:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 اكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 35 21

وادى النطرون 35 21

كفر الشيخ 33 20

المنصورة 34 22

الزقازيق 35 22

شبين الكوم 34 21

طنطا 33 20

دمياط 28 21

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 37 20

السويس 36 21

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 34 21

كاترين 30 12

الطور 33 24

طابا 32 21

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 29 19

العلمين 28 18

مطروح 27 19

السلوم 32 20

سيوة 37 19

رأس غارب 37 25

الغردقة 37 26

سفاجا 38 26

مرسى علم 36 27

شلاتين 36 26

حلايب 33 25

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 35 23

الفيوم 36 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

الوادى الجديد 39 23

أبوسمبل 40 24



