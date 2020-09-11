بيطري البحيرة يوقع الكشف على 83 ألف رأس ماشية ضد الطفيليات

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، خلال شهر أغسطس الماضى، قوافل علاجية لامراض الباطنة ومعالجة ضد الطفيليات الخارجية والداخلية وطفيليات الدم، للمواشي بهدف تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.

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وأوضح الدكتور حسني العباسي، مدير الطب البيطري بالبحيرة، أن القوافل العلاجية قامت بتوقيع الكشف على ٨٢٧٦٣ رأس ماشية من خلال إدارة الرعاية بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها، لافتًا إلى أن هذه الحملات مستمرة بنطاق مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية.





وأكد مدير الطب البيطري، على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية و تكثيف حملات التوعية والإرشادية والبيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة فى الأمراض والأوبئة.

وأشار "العباسي"، إلى أن المديرية تعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.