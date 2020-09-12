بيري محمد تكتب: عندما تغلبنا الحياه













اكتشفت ان الحياه لاتغلب ولكن تغلب منذ ان ادركت مؤخرًا وانا في اصعب وقت عدى عليا .. أن الله كان معايا في كل التفاصيل مفارقنيش لحظة..

بلحظات ضعفي وكسرتي .. بليالي اكتئابي ووحدتي اللي مش فاهملها سبب .. بصُراخي ليه واحتجاجي على سكوته اوقات كتير ..





الله كان موجود في كل لحظات بكاء من كسرة نِفسي قدام جبال المفروض اعديها معرفش ازاي..

كان موجود وقت انهيار علاقات كتير كانت هي مصدر اماني دلوقتي وفي المستقبل ..

كان موجود وانا بصحى كل يوم بسأل نفسي .. هو أنا فعلًا لازم اكمّل ؟! والغريبة اني كملت ووصلت لحد النقطة اللي أنا فيها دلوقتي حياتي ماوقفتش..





الله كان موجود وانا دماغي بتتعصر اسئلة كل ليلة عشان افهم ايه بيحصل؟ وليه بيحصلي كدة .. ؟! والوضع هايفضل كدة لحد امتى!؟





الله كان شايف وحاسس بمرارة قلبي لما بشوف انجازات وبساطة حياة اللي حواليا وانا دُنيتي واقفة ونفسيتي مكسورة ومش عارف هو العيب فيا ولا في الظروف ولا في ايه بالظبط!!





كان موجود وانا بكتشفني وبتصدم فيا وكأني بعرفني لأول مرة ..





واللي متأكد منه انه كان موجوع لوجعي وبيبكي في بكايا وسندني في اوقات كتير مكنتش اتخيل هقدر اعدي منها ..





و واثق انه برغم كل اللخبطة والعشوائية والضربات اللي مابتخلصش دي، هو بيكبّرني وبيربّي روحي ..

واثق انه بيسند ويطبطب من بعيد لبعيد اوقات كتير عشان في حاجات لازم اواجهها واحارب فيها عشان اوصلّه.. عشان تُقع صور زمان الساذجة عن الحياة وعن نفسي وعنّه ..





وبقت صلاتي للي جاي مش راحة ولا ظروف ولا تغيير في واقع.. صلاتي بس اني اكون عجينة طرية في ايده.. يكبّرني ويشكّلني ويستخدم كل حاجة حتى اكتئابي وتعبي وعشوائيتي.. لخيري .. لأني بقيت واثق فيه وفي حكمته اكتر من دماغي .. وحتى لو مش عارف ايه اللي هايحصلي وايه اللي هقابله واعدي فيه بالظبط، بس من جوايا عارف انه هايبقى موجود في كل اللي جاي ومش هايسبني اعدي في ده لوحدي ..





لأنه ببساطة.. الله ربي صاحب القدره. والرحمه