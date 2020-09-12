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منوعات

خانتني.. سيدة تقاطع صديقتها بسبب الاسم الذي أطلقته على مولودها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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مريم صليب
قررت ماجي البالغ عمرها 22 عاما ، ان تقاطع صديقتها لسبب من وجهة نظرها عظيم و أن صديقتها ارتكبت ذنب صعب أن تغفره لها . 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، ان السيدة ماجي البالغ عمرها 22 عاما ، قاطعت صديقتها روز البالغ عمرها 2 عاما ، عقب  زيارتها لها  في المستشفى بعد علمها أنها وضعت طفلها الأول . 

وعلمت ماجي أن روز قد أطلقت نفس الاسم الذي كانت ستطلقه على طفلها الذي ستنجبه في غضون اسابيع ، وأن صديقتها استعارت الاسم منها و ذلك يعتبر غش و خيانة . 

قررت ماجي أن تهنئ صديقتها و لا يظهر على وجهها أي علامة من علامات الغضب أو الامتعاض حتى عادت غلى منزلها و ارسلت لها رسالة عبر فيس بوك تقول فيها انها قررت ان تنهي صداقتهما بعد ذلم الموقف ولا تريد اي تبرير من منها فالأمر إنتهى . 
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