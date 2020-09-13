AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإعصار الثاني خلال شهر .. العاصفة سالي تتجه إلى ساحل الخليج الأمريكي.. فيديو وصور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة المدارية سالي اشتدت قبالة الساحل الغربي لفلوريدا، السبت، ومن المتوقع أن تتحول إلى إعصار من الفئة الأولى يجلب رياحًا عاتية وأمواجًا غزيرة وفيضانات مفاجئة على ساحل الخليج الأمريكي.

وبسحب "رويترز"، أعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز حالة الطوارئ ودعا السكان الذين ما زالوا يتعافون من العاصفة الأخيرة والقيود الوبائية للاستعداد للعاصفة.

وقال ريتشارد باش، مسؤول الأرصاد في المركز الوطني، إنه من المتوقع أن تسقط أمطار سالي ما بين 6 و 12 بوصة (15-30 سم) على طول ساحل الخليج الأوسط، وقد تتسبب في فيضانات مفاجئة من فلوريدا عبر لويزيانا.

تسبب مسار العاصفة في تعطيل إنتاج النفط في خليج المكسيك الأمريكي للمرة الثانية في أقل من شهر. دعت تنبؤات المركز الوطني المسائية إلى وصول أقصى رياح مستدامة للعاصفة إلى 85 ميلًا في الساعة (137 كم / ساعة) قبل الوصول إلى اليابسة يوم الثلاثاء.

من غير المتوقع أن تقترب العاصفة الاستوائية سالي من حجم أو شدة إعصار لورا في أغسطس، لكنها ستتسبب في تضخم يصل ارتفاعه إلى 12 قدمًا (4.2 م) بعيدًا عن الشاطئ، كما قال جيم فورستر ، كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركةDTN ، وهي مزود بيانات عن الطاقة والزراعة والطقس.


الإعصار الثاني خلال شهر .. العاصفة سالي تتجه إلى ساحل الخليج الأمريكي.. فيديو وصور
الإعصار الثاني خلال شهر .. العاصفة سالي تتجه إلى ساحل الخليج الأمريكي.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«هانا» تجبر أهالي تكساس على مغادرة منازلهم ..تفاصيل

بسبب إعصار أساياس.. تحذير مهم من سفارة السعودية لمواطنيها في أمريكا

عاصفة استوائية تضرب كوبا بسرعة رياح تصل إلى 120 كلم/ساعة

بسرعة 150 ميلا في الساعة.. شاهد.. إعصار لورا يضرب لويزيانا الأمريكية

إعصار لورا يضرب سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية

الإعصار لورا يتسبب في مصرع 4 أشخاص بولاية لويزيانا الأمريكية

ترشيحاتنا

ابن الأصول .. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد دعم مؤمن زكريا

تعرف علي بيجو 301 الجديدة موديل 2021.. صور

إزالة الزوايا للمنفعة العامة.. وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من السوشيال ميديا

بعد وفاة فرعون السينما .. تعرف على أشهر كومبارسات السينما المصرية

أخبار التوك شو| أحمد موسى: حوت بالإسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه.. وزيرة الصحة: تسلمنا 6000 جرعة من لقاح كورونا

سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

AdvertisementS

بالمستندات.. هاني حتحوت يكشف القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح

سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

إزالة ورم سرطاني من الجسد.. نشأت الديهي يعلن خطوة لابد منها

إزالة الزوايا للمنفعة العامة.. وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من السوشيال ميديا

خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود

انفراد| آخر النهار يعرض صورة حصرية تجمع الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان..شاهد

حال خسارة الاتحاد.. اللائحة تمنع الأهلي من التتويج بدرع الدوري الـ42

والدة جندي قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمني وطمني على عبد الله

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

الملك المصري لا يرحم.. لماذا أخرج محمد صلاح لسانه للإنجليز

جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفواه وأرانب بريطانيا| أكبر عائلة إنجليزية تستقبل الطفل الـ27.. صور

اختاري أفضل ملابس السباحة المناسبة لجسمك .. صور

أعراض جانبية خطيرة لـ لقاح أكسفورد.. ورد فعل غريب من الجامعة