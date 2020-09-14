طائرة نتنياهو تتزين بأعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل قبل توقيع اتفاق السلام

ظهرت طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل عال"، التي ستقل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق السلام مع البحرين والإمارات.





ورفرفت أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل على الطائرة، إلى جانب لفظ سلام بالعربية والعبرية.





واحتفلت الأوساط السياسية في إسرائيل بهذه الاتفاقية، ووصفوها بأنها لحظة ومشهد تاريخي.





وقال نبيل الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام إن اتفاق السلام مع إسرائيل يضمن أمن المنطقة واستقرارها.





وقال الحمر في تغريدة على تويتر "إعلان عن إقامة علاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يأتي في مسار أمن المنطقة واستقرارها .. ويؤكد أن السلام العادل والشامل هو الطريق الأفضل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وكذلك مصلحة واستقرار دول وشعوب المنطقة".