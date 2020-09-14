الصحة العالمية تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل أعلى إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يومية، في العالم، وذلك بتسجل 307 ألف 930 إصابة خلال 24 ساعة فقط.





وقالت المنظمة إنها سجلت أكثر من 5500 حالة وفاة حول العالم ليصل إجمالي الوفيا حول العالم أكثر من 910 ألف حالة وفاة.





وكان أكبر تسجيل للإصابات في العالم من نصيب الهند يليها الولايات المتحدة ثم البرازيل.





وسجل العالم حتى الأن أكثر من 29 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، أكثر من نصفها في أمريكا اللاتينية.





وكان أعلى معدل إصابات قد تم تسجيله يوم 6 سبتمبر الجاري، عقب تسجل 306 الف و857 إصابة.



