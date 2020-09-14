تحفيز الإبداع والابتكار بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له.





وأقام بيت ثقافة تلا محاضرة بعنوان "دور الفلاح فى التنمية والتقدم" القاها عزت خليل وتناول الحديث عن دور الدولة في التنمية الزراعية والارتقاء بالفلاح وذلك من خلال جهود الدولة ومراكز الإرشاد الزراعي في مساعدة الفلاحين، كما أقام قصر ثقافة السادات محاضرة للشباب بعنوان "تحفيز الإبداع والابتكار" لعبدالمقصود النجار إستشاري تنمية بشرية حيث تناول الحديث عن أن الإبداع والابتكار من أهم الموضوعات التي باتت تشغل كل دول العالم ونحن نري في عصرنا هذا تقدم الدول بطريقه مذهله نتيجة تخصيص ميزانية خاصة للبحث العلمي.





كما أقام بيت ثقافة بركة السبع ندوة أدبية بعنوان "شعر الفصحي" للشاعر أحمد السوداني وتحدث فيها عن تعريف شعر الفصحى، نشأته وتطورة وما وصل إليه، واشتهار العرب قديما بشعر الفصحي وفصاحة اللغة، واشهر شعراء الفصحي قديما عند العرب، والتزامهم بالوزن والقافية و البلاغة، وكذا أقام بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "رسالة في الصلاة" ألقاها فضيلة الشيخ محمد رشاد واعظ بمنطقه وعظ المنوفية وتناول الحديث عن الشروط الواجب اتباعها في الصلاة، وشروط الصحه.





بينما قدم بيت ثقافة أشمون محاضره بعنوان "التسامح" للشيخ نصر العشري تناول الحديث عن أن التسامح من أسمى الصفات الذى أمرنا الله عز وجل ورسولنا الكريم به، فالتسامح هو العفو عند المقدرة والتجاوز عن أخطاء الآخرين ووضع الأعذار لهم والنظر إلى حسناتهم، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسمادون ورشة خط عربي لإمام عادل خطاط ورسام، كما أقام بيت ثقافة سنتريس محاضرة "اعرف أكتر عن النيل" القاها محمد السيد مدرس جغرافيا، وأقامت مكتبة حديقة الطفل بوسط المدينة ندوة لمناقشة قصة "الاستنساخ" أدارتها هند فايد، كما قدمت مكتبة منشأة سلطان محاضرة بعنوان "مقدمة في الوورد" ألقتها سامية سليم .