بـ شعر كيرلى.. ريهام أيمن تثير الجدل بدون مكياج

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى عبر موقع "إنستجرام".
وظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود بسيط وبنطلون بيج بوى فريند وهو ما جعل إطلالتها انيقة وبسيطة.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ريهام أيمن على تسريحة شعر الكيرلى وهو ما جعل إطلالتها مختلفة، ووضعت بعض الوان النود من المكياج.
كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.