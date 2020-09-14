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فن

الجمهور يسأل: امتى هترجعى للتمثيل.. ريهام أيمن تبهر جمهورها بإطلالات متنوعة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بـعدة صور من خلال حسابها الشخصى عبر موقع عبر بموقع الاجتماعى "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصور بإطلالات مختلفة ومتنوعة.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: "امتى هترجعى تمثلى  - ربنا يارب يحفظيك - قمر يا ناس الحرس الله".

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كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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