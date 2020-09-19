فنون جميلة حلوان: نطبق نظام التعليم الهجين و40% من المقررات العلمية تدرس أون لاين

اقتربت بداية العام الدراسى الجديد بالنسبة للجامعات والمدارس المصرية وظهر قلق بعض الأهالى والطلاب من وجود موجة ثانية من كورونا، وموقف الجامعات من تطبيق نظام التعليم الهجين أو تقليل عدد أيام الدراسة.





وفي هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك بأن نظام الدراسة بالكلية هذا العام يعتمد على نظام التعليم الهجين، حيث سيتم حضور الطلاب الى الجامعة بنسبة ٦٠% بالمقررات العملية ويطبق ٤٠% منها بنظام التعليم الإلكترونى.





وأشار إلى أنه بالنسبة للمقررات النظرية فإنه سيتم تدريس ١٠٠% منها بنظام التعليم الإلكترونى ولا حاجة لتدريسها بالجامعة، كما أنه سيتم الحرص على التواصل الدائم بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب لمتابعة العملية التعليمية.





ونوه إلى أن الجامعة تحرص على سلامة الطلاب من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا، ابتداء من استخدام الكواشف الحرارية للكشف على الطلاب وفرض ارتداء الكمامات وحمل المطهرات.