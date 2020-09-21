بتكلفة 33 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف الشوارع المؤدية إلى ميناء العريش

انتهت منطقة تعمير شمال سيناء ،من أعمال رصف الشوارع المؤدية الي ميدان الميناء بعد الانتهاء من تطويره ضمن مشروع تطوير الميادين بالعريش العاصمة .
وقال المهندس ناجي ابراهيم رءيس المنطقة، ان الميادين التي تم تطويرها هي "الرفاعي، القاهرة، الساعة، النصر والميناء " . باستثمارات نحو 33 مليون جنيه، مشيرا الي انه تم تركيب الإنارة وخطوط المياه والكهرباء والغاز وشبكات الفايبر الخاصة بالانترنت.
وقال رئيس المنطقة ، أنه بذلك تكون اكتملت منظومة تطوير 5ميادين رئيسية من أول مدخل العريش وحتى ميدان الرفاعي بالكامل، بما فيها تطوير الإسفلت والأرصفة والإنارة الحديثة والتشجير لتعود العريش أفضل مما كانت عليه في السابق.
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و قال المهندس ناجي إبراهيم محمد ، إنه استكمالا لعملية التطوير بالعريش ، سيتم تنفيذ خطة مستقبلية سوف تبدأ في شهر يوليو المقبل ٢٠٢٠ م بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدن بالمحافظة ، تحت اشراف الجهاز المركزي للتعمير برئاسة اللواء محمود فهمي نصار والمهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، سيقوم بالإشراف والمتابعة على جميع عمليات البناء والتطوير في المحافظة.
حيث سيتم العمل على تطوير مدخل مدينة العريش الغربي من البوابة حتى ميدان المثلث غرب المدينة، وذلك لربط شارع الفاتح بالطريق الدائري، يبدأ بعملية تطوير كامل لشارع الفاتح من الطريق الدائري حتى مسجد الخلفاء بشارع بحر العريش، للربط مع ميدان الساعة.
كما سيتم يتم رفع كفاءة منطقة كورنيش العريش، من أول الحديقة الدولية بالمساعيد وحتى منطقة المدينة الشبابية ومحطة التحلية في أبو صقل، مع عمل كوبري علوي للمشاة، على مجرى الوادي، لربط شرق المدينة بغربها،الي جانب اكتمال منطقة الكورنيش بطول 9 كم، والذي يعتبر متنفس لأهالي العريش والمصطافين من خارج المحافظة.