محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير ميادين العريش

، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أعمال تطوير

مدينة العريش.

اقرأ أيضا:

وأكد المحافظ، أنه يجري حاليا رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية في مدينة العريش ضمن مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تطوير ٥ ميادين وهي ميدان الساعة والقاهرة والسادات والنصر والميناء.وأضاف المحافظ، أن المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير مدينة العريش تشمل تطوير المدخل الغربي للمدينة وربطه بالطريق الدائري وشارع الفاتح وتطوير شارع الفاتح، واستكمال تطوير الكورنيش البحري من الحديقة الدولية وحتى منطقة أبو صقل.وأشار المحافظ، إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، مؤكدًا على أن الظروف التي تشهدها المحافظة لم توقف عمليات التنمية والتعمير الذي تقوم بها أجهزة الدولة.