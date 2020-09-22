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فيديو جراف

فيديو جراف.. قصة كفاح الربان ولاء حافظ.. لم تهزمه الإعاقة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:00 م
الربان ولاء حافظ
الربان ولاء حافظ
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منار شعبان
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين في الاحتفالية التي أقيمت بمحافظة الإسماعيلية في إطار الاحتفال بيوم السلام العالمي ضمن احتفالات الأمم المتحدة بيوم السلام في 21 سبتمبر من كل عام لترسيخ المثل العليا للسلام بين جميع الشعوب والأمم.

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شهدت الاحتفالية وضع أكبر علامة سلام بعدد 501 سترة نجاة كرقم جديد يتم عرضه على موسوعة جينيس وورلد لتسجيله، وذلك في ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعلنة من وزارة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حضر هذه الاحتفالية الربان ولاء حافظ، المدرب والمشرف على فريق الغطس، وصاحب أول رقم قياسي في موسوعة جينيس بأطول غطسة في العالم هو صاحب هذه المبادرة والذي نستعرض المزيد من التفاصيل عن قصة كفاحه وتحديه الاعاقة من خلال الفيديوجراف التالي.

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