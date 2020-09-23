أمريكا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات إقليم شينجيانج الصيني

أقر ​مجلس النواب الأمريكي​ بأغلبية ساحقة مشروع قانون يحظر استيراد غالبية السلع المنتجة في إقليم (شينجيانج) ​الصيني، حيث ترى (واشنطن)​ أن (بكين) تجبر فيه أفرادًا من أقلية الأويجور المسلمة على العمل بالسخرة.





وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه في شبه إجماع نادر بمجلس نواب​ بين أغلبية ديمقراطية وأقلية جمهورية، أيد 406 من النواب، مشروع القانون، في حين صوت ضده 3 نواب فقط.





وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ للمصادقة عليه كي يدخل حيز التنفيذ.





وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدة، ​السلطات الصينية،​ بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع في حق أقلية الأويجور المسلمة، واحتجاز أكثر من مليون مسلم في شينجيانج بمعسكرات اعتقال.





لكن الصين تؤكد أن هذا الرقم مبالغ به كثيرا، وأنّ هذه المواقع ليست معتقلات؛ بل مراكز تدريب مهني ترمي لمساعدة السكان على إيجاد عمل والابتعاد عن التطرف الديني.