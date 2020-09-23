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تعليم

تعاون جديد بين البحث العلمي وأوراسكوم لاستغلال أحد مخرجات الأكاديمية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
وقع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمهندس إيهاب مهاود المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات عقد تعاون مشترك، يهدف إلي استخدام المعرفة الفنية لأحد مخرجات التحالفات التكنولوجية الجارية بمركز بحوث الفلزات والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن برنامج دعم التحالفات التكنولوجية.

ويعد هذا التعاقد ضمن أنشطة التسويق لمخرجات البحث العلمي، وبناء جسور الثقة بين البحث العلمي والصناعة لتطبيق أفضل التكنولوجيات وسد احتياجات الصناعة.


وفي كلمته أشاد صقر، بمركز بحوث الفلزات وأبحاثهم المحترمة الموجهة لخدمة الصناعة والتعاون والدعم الكامل والسياسة الجديدة التى تطبقها إدارة المعهد برئاسة الدكتور عماد عويس، فى تسويق مخرجات البحث العلمى، وأضاف أن أهم ما يميز هذه الفترة فى تاريخ البحث العلمى هو التعاون والفكر الجديد الخاص بتسويق مخرجات البحث العلمى وربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع.

وتابع: "أتوجه بالشكر لمعالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى على جهوده الكبيرة فى هذا المجال واستصدار الكثير من التشريعات وعلى رأسها قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهى الجهود التى ساهمت فى تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى ونقل وتوطين التكنولوجيا. 

وعن شركة أوراسكوم، قال صقر إنها من أكبر شركات المقاولات في العالم وسعداء بثقتهم فى مخرجات البحث العلمى المصرى، ويمثل هذا التعاقد سابقة فى تاريخ البحث العلمى مع شركة بحجم وسمعة وقوة أوراسكوم. 

وفى ختام كلمته أشاد صقر بفريق عمل أكاديمية البحث العلمى فى مجال التسويق التكنولوجى وعلى رأسهم المحاسب طارق غالى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ود. هيام حلمى، القائم بأعمال مدير عام التسويق التكنولوجى بالأكاديمية وبكل أعضاء لجنة التسويق على نجاحهم فى إبرام هذا التعاقد وخبراتهم الكبيرة فى هذا المجال واستعدادهم الدائم لمعاونة كل مؤسسات البحث العلمى فى مصر.
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