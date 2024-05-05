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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: حالة الجندي الإسرائيلي المصاب في طولكرم خطرة للغاية

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، إن حالة الجندي الإسرائيلي الذي أصيب الليلة الماضية أثناء اقتحام قوات الاحتلال لبلدة دير الغصون شمال طولكرم صعبة للغاية وغير مستقرة.

وأضافت أن الأطباء في مستشفى بيلنسون الإسرائيلي يواصلون العمل من أجل إنقاذ حياته.

وقال مستشفى في بيان: حالة الجندي الذي أصيب أمس في منطقة طولكرم ما زالت صعبة للغاية وغير مستقرة، وما زال الأطباء يعملون من أجل إنقاذ حياته".

وكانت قوة اسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى بلدة دير الغصون شمال طولكرم في ساعات الفجر الأولى يوم أمس السبت، وحاصرت منزل بعد اقتحامه، قبل الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، ترافقها جرافات ضخمة.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزل، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة في المكان، قبل أن تستهدفه بوابل من الرصاص والعشرات من قذائف "الأنيرجا"، الأمر الذي تسبب في استشهاد 5 فلسطينيين.

مستشفى بيلنسون الإسرائيلي طولكرم بلدة دير الغصون شمال طولكرم حالة الجندي الإسرائيلي الضفة الغربية

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