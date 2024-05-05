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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الأزمة مع كلوب.. موقف محمد صلاح من المشاركة أمام توتنهام

محمد صلاح
محمد صلاح

يتجه فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة توتنهام في ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ومن المتوقع أن يظهر محمد صلاح جناح ليفربول في التشكيل الأساسي بعد مشادة كلامية مع مديره الفني، يورجن كلوب، في المباراة السابقة.

وأعلن يورجن كلوب في المؤتمر السابق لمباراة توتنهام، أنتهاء  الأزمة بينه وبين صلاح، قائلا:"يجب أن يحترم كلنا منا الاخر.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

- حارس المرمى: أليسون بيكر.
- خط الدفاع: أندي روبيرسون، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، ألكسندر أرنولد.
- خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي.
- خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

- حارس المرمى: فيكاريو.
- خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، دراجوسين، فان دي فين.
- خط الوسط: بينتانكور، لوسيلسو، جونسون.
- خط الهجوم: ماديسون، ريتشارليسون، سون هيونج مين.

تاريخ مواجهات الفريقين شهدت 187 مباراة، حيث انتصر ليفربول في 89 مباراة، وتفوق توتنهام في 51 مباراة، وانتهت 47 مباراة بالتعادل.

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