هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح بسعر 100 مليون جنيه إسترليني |فيديوجراف

مفاجأة بشأن مستقبل جناح ليفربول "محمد صلاح" وإمكانية رحيله عن الريدز في الميركاتو الصيفي المقبل.

حالة من الجدل تسيطر علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلوس “محمد صلاح“ لاعب ليفربول علي الدكة خلال مبارة ”وست هام” .

وانتشرت أنباء عن استعداد ليفربول لبيع “مو صلاح” بعد انتهاء عقده الصيف المقبل، ومحاولة نادٍ إنجليزي التعاقد مع محمد صلاح ، ووصل سعر الفرعون المصري “مو صلاح” لـ 100 مليون جنيه استرليني.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، لكن هناك شائعات حول بقائه أو رحيله عن الريدز رغم التأكيدات الأخيرة حول تفاؤل المسئولين باستمراره.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل رغبة ليفربول في الاستغناء عن “محمد صلاح” والنادي الانجليزي الراغب في شرائه وكواليس القصة..