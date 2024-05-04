ارسنال يبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بالفوز علي بورنموث بثلاثية نظيفة

انتهت مباراة آرسنال وبورنموث بانتصار الجانرز بثلاثة أهداف لصفر، في لقاء مثير جمعهما في الدوري الإنجليزي.

المواجهة جرت على أرضية ملعب الإمارات وشهدت هجمات مستمرة من جانب آرسنال في البداية، حيث حاولوا افتتاح التسجيل بسرعة، ونجحوا في ذلك في الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها بوكايو ساكا بنجاح.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة من جانب آرسنال، وتمكنوا من إضافة هدف ثانٍ عن طريق لياندرو تروسارد.

ورغم محاولات بورنموث لتقليص الفارق، لم يستطيعوا تسجيل هدف في الشباك الجانرز.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد آرسنال إلى 83 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر.