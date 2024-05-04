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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول مصري.. رقم قياسي لسام مرسي بعد قيادة إبسويتش تاون لأضواء البريميرليج

سام مرسي
سام مرسي

حقق إبسويتش تاون الحلم وصعد للدوري الإنجليزي الممتاز بقيادة اللاعب المصري سام مرسي، لاعب الفريق. 

اول مصرى يقود فريق للصعود للدوري الممتاز

وأصبح سام أول قائد مصري يقود فريقه للصعود من الدرجة الأولى للدوري الممتاز.

فاز إبسويتش تاون على هدرسفيلد بهدفين دون رد، محتلاً المركز الثاني بشكل مباشر ومتأهلًا للصعود للبريميرليج. بعد غياب دام 22 عامًا عن المنافسات الرئيسية، حقق الفريق هذا الإنجاز التاريخي.

سام مرسي (32 عامًا) انضم إلى إبسويتش تاون في صيف 2021، وقاد الفريق بتميز خلال مشوارهم نحو الصعود. شارك مرسي في 42 مباراة من أصل 46 بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع 6 أهداف أخرى، ليكون عنصرًا محوريًا في نجاح الفريق.

 استمرار مرسي مع إبسويتش تاون في الموسم المقبل سيشهد دخولهم لأول مرة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وستكون تلك خطوة تاريخية جديدة للفريق وللكرة المصرية.

بريميرليج سام مرسي إبسويتش تاون

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