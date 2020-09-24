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رياضة

مجدي عبدالغني: الأهلي من صنع اسم "فايلر".. وتتويجه بالدوري ليس إنجازا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:38 ص
فايلر
"فايلر
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محمد رشاد
أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أنه كان يجب على مسئولو القلعة الحمراء تأمين نفسه بشكل أفضل مع السويسري رينيه فايلر بالتوقيع لمدة موسمين.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "من الخطأ عدم وضع شروط جزائية فى شهر أكتوبر الأمر الذى يمنح فايلر الرحيل بدون أى أزمة، وبطولة الدوري أى مدرب يستطيع الحصول عليها ولكن كان الأهم هو بطولة أفريقيا".
 
وأضاف: "الأهلي من صنع إسم فايلر، ولم يكن له أى إنجازات قبل قدومه القلعة الحمراء ولم يكن معروف، وإذا كانت إدارة الأهلي اشترطت عليه من البداية بأى شروط، وفوزه ببطولة الدوري ليس إنجاز".

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نادي مصر بنتيجة (3-0) في مباراة الجولة 29 في الدوري المصري الذي حسمه الأحمر في الأسبوع الماضي.

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