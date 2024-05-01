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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم مرعب للمفقودين في غزة.. آلاف لم يستدل على جثامينهم

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

أعلن الدفاع المدني في فلطسين عن رقم مرعب جديد لما تم فقد من أرواح برئية خلال حرب الإبادة الجماعية لغزة وذلك فيما يخص المفقودين الذي لايعرف لهم جثمان ولم يستدل عليهم بشيء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ذكر الدفاع المدني أن 10 آلاف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان على قطاع غزة من بعد يوم السابع من أكتوبر.
ويعتقد أن هذا العدد من  المفقودين على الأرجح قد توفوا.

شهداء عزة

ياتي ذلك فيما ذكرت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 4 مجـ.ازر في القطاع راح ضحيتها 33 شهيدا و57 مصابا في 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,568 شهيدا و77,765 مصابا منذ 7 أكتوبر.

كما  ذكر مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال استهدف أكثر من 15 قطاعا للعمل في غزة.

أضاف مدير مكتب الإعلام الحكومي أن 95% من المنشآت الاقتصادية في غزة خرجت من الخدمة بسبب اعتداءات إسرائيل.

ولفت إلى أن الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة تبلغ 33 مليار دولار.

فلطسين حرب الإبادة لم يستدل عليهم غزة قطاع غزة شهداء عزة وزارة الصحة

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