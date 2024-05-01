خلال لقائه بلينكن.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو بالفشل في إعادة الرهائن

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه التقي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة الأخير إلى إسرائيل.

وقال لابيد عبر حسابه على منصة إكس: "لقد تحدثت منذ فترة قصيرة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقشنا الجهود الدولية للترويج لصفقة الرهائن".

وأضاف لابيد: "قلت له إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس لديه عذر سياسي لعدم الذهاب إلى صفقة إعادة المختطفين"، لافتا إلى أن نتنياهو لديه أغلبية في الشعب، ولديه أغلبية في الكنيست، وإذا لزم الأمر سأتأكد من حصوله على الأغلبية في الحكومة، لذا يجب إعادة الأسري إلى المنزل وكل ساعة حاسمة.

وفي وقت سابق، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو بتعطيل التوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن المحتجزين لدي حماس في غزة.