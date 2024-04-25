زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو فاسدة ويجب أن تستقيل

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو فاسدة وتشوه سمعة إسرائيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال لابيد:" ليس لدى جيش الدفاع الإسرائيلي ما يكفي من الجنود وعلى جميع الإسرائيليين الانضمام إليه، و لن نتمكن من الانتصار في الحرب بقطاع غزة إذا لم ينضم جميع الإسرائيليين إلى الجيش".

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وأضاف يائير لابيد:"على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديم استقالته وعلى حكومته أن تخرج من إسرائيل".

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن قادة 18 دولة يصدرون نداء مشتركا لحماس لإطلاق سراح الرهائن.

وأصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى ستصدر بياناً يدعو حماس إلى إطلاق سراح الأسرى كوسيلة لإنهاء الأزمة في غزة.

ودعا بيان مشترك للولايات المتحدة و17 دولة، للإفراج فورا عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ أكثر من 200 يوم.