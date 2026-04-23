منصف سليمان: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في بطلان الزواج وحقوق الأبناء

أكد المستشار الدكتور منصف سليمان، عضو المجلس العام لـ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومستشارها القانوني، أن التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين شهدت تطويرًا ملحوظًا، خاصة فيما يتعلق ببطلان عقد الزواج وتنظيم العلاقة بين الأبوين والأبناء بعد الانفصال.

وقال سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مفهوم الغش لم يعد مقصورًا على حالات محددة كما في السابق، بل أصبح يشمل أي معلومات جوهرية يتم إخفاؤها من أحد الطرفين، وفقًا لتعريفات القانون المدني المصري، بما يعزز تحقيق العدالة.

وأضاف أن التعديلات أقرت نظام «الاستضافة»، الذي يتيح للأب قضاء وقت ممتد مع أطفاله، يشمل المبيت والخروج والسفر في أوقات محددة، بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على الروابط الأسرية.