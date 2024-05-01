بنود ملغمة.. قيادي في حماس: العرض الإسرائيلي يقترب من موقفنا وشروطنا

صرح قيادي في حماس، اليوم الأربعاء، بأن العرض الإسرائيلي الأخير يقترب من موقف الحركة وشروطها.

وقال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية إن "هناك أطراف تصف الورقة الإسرائيلية المقدمة لنا بأنها "عرض سخي" للضغط علينا لقبولها كما هي"؛ بحسب شبكة "العربية".

وأشار إلى أن العرض الإسرائيلي مازال به "بنود ملغمة" قد تؤدي لتفجير الاتفاق.

وأضاف: "نتعامل مع الورقة الإسرائيلية بمسؤولية دون مبالغة أو استخفاف".

وقبل قليل، كشف مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، أن حماس طلبت من الوسطاء المصريين والقطريين تقديم توضيحات بشأن شروط اقتراح الهدنة الأخير الذي تجري مناقشته كجزء من المفاوضات مع إسرائيل.

ويقول المسؤول، الذي له علاقة وثيقة بالمحادثات وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة الصفقة بحرية، إن حماس تريد شروطا واضحة للعودة غير المشروطة للنازحين إلى شمال غزة وضمان أن المرحلة الثانية من الصفقة ستشمل مناقشة الانسحاب التدريجي والكامل لجميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بأكمله؛ حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف المسؤول أن الصفقة الحالية لم تشرح بشكل كامل من سيسمح له بالعودة إلى الشمال وكيف سيتم تحديد ذلك.

وليس من الواضح ما إذا كان طلب حماس بالوضوح سيؤخر التقدم في الصفقة.