حمدي سلامة مديرا تنفيذيا لمشروع المحاجر في القليوبية

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بإعارة المهندس حمدي سلامة من العاملين بالديوان العام للمحافظة بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام للعمل مديرا تنفيذيا لمشروع المحاجر بالقليوبية ويكون متفرغا طوال الوقت وذلك للعام الأول.

















وجاء قرار محافظ القليوبية الذي حمل رقم 754 لسنة 2020 بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية. وعلى قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بإعارة المهندس حمدي سلامة من العاملين بالديوان العام للمحافظة بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام للعمل مديرا تنفيذيا لمشروع المحاجر بالقليوبية ويكون متفرغا طوال الوقت وذلك للعام الأول.









كما تضمن قرار المحافظ بأن مشروع المحاجر بالمحافظة يتحمل كافة تكاليف مرتبه وحصة التأمينات والمعاشات طوال مدة الإعارة وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.









كان المهندس حمدى سلامة تولى مهام القائم بأعمال رئيسا لمجلس ومدينة بنها بالقليوبية في الفترة من ديسمبر 2018 حتى 20 فبراير من العام الجاري مقدما العديد من الخدمات خلال فترة توليه مهام عمله بعاصمة القليوبية.