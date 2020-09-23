جولة نهرية.. محافظ القليوبية يتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل والواقعة في نطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضي زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة.









وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث أى ازمة.





وأكد المحافظ انه تم تشكيل لجان لمتابعة مناسيب المياه والاستعداد لمواجهة الامطار والسيول في فترة الشتاء بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختصة والإدارات المعنية وغرفة العمليات الدائمة بالمحافظة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.





وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية، كذلك تطهير شبكات الصرف الصحى بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.





وأشار إلى ضرورة مراجعة جميع الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها والإنتهاء من أعمال الصيانة بكل محطات الصرف الزراعي، وكذلك مراجعة المباني الآيلة للسقوط وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.