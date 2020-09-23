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محافظات

لا إخلاء للمنازل.. ري القناطر تستعد للفيضان.. تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:36 م
القناطر
القناطر
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس أشرف درويش مدير الإدارة العامة لري القناطر بمحافظة القليوبية أن ارتفاع منسوب النيل بسبب إمرار التصرفات الزائدة بالنهر لا يمثل خطورة؛ مشيرا إلى أنه تم إتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي زيادات متوقعة لمناسيب مياه النيل على أراضي طرح النهر.
وأضاف مدير رى القناطر أن الأراضي والحدائق مؤمنة ولا إخلاء للمنازل مشيرا إلى أنه حيث تم تفعيل غرفة الطوارئ بين مجلس المدينة وإدارة الري ووزارة الداخلية لمواجهة أي مفاجآت.
وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنبيه على أصحاب المباني إتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية المنازل وحظائر المواشي والمخازن والأقفاص السمكية وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب مياه النيل أو الفيضان على أراضي طرح النهر دون صدور قرارات بإخلاء هذه الأمكان حتى هذه اللحظة.

وقال درويش إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل وحدوث غمر لأراضى طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.

وأصدرت محافظة القليوبية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ببنها وكفر شكر وطوخ والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا بشام مؤشرات موسم الفيضان هذا العام والتي تشير إلى إمرار تصرفات زائدة بمجرى نهر النيل وما يتبعه من ارتفاع مناسيب المياه في فرعي رشيد ودمياط مما قد يؤدي إلى غمر الأراضي المتعدي عليها داخل القطاع المائي حيث يجري التنسيق لإزالة أي تعديات متبقية بشكل عاجل للحد من التعديات.
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