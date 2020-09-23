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حوادث

حملات مكثفة على محلات بيع اللحوم بالقليوبية..صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بمحافظة القليوبية حملات مكثفة على محلات بيع اللحوم والاسواق لضبط اى المخالفات والسلع المنتهية الصلاحية.
وجاءت الحملات فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وبمشاركة الطب البيطرى والتموين ومسئولى الصحة.

ففى مدينة الخصوص أعلن اللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة  وثلاجات الحفظ ومحلات بيع الفراخ والأسماك وذلك لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى شبرا الخيمة قال مصطفى حسانين رئيس حى غرب شبرا الخيمة تكثيف حملات التفتيش علي مصانع اللحوم وثلاجات اللحوم واسفرت الحملة عن ضبط ٥٧.٥٠ كيلو كبدة غير صالحة.

وفى حى شرق شبرا الخيمة تم ضبط 500 كيلو لحوم مستوردة وسجق وكبدة وكلاوى وقلوب مستوردة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بدون مستندات مجهولة المصدر داخل احد الثلاجات تم التحفظ على المضبوطات.
حملات مكثفة على محلات بيع اللحوم بالقليوبية..صور
حملات مكثفة على محلات بيع اللحوم بالقليوبية..صور
حملات مكثفة على محلات بيع اللحوم بالقليوبية..صور
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