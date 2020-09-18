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محافظات

6 مدن تسجل صفر كورونا في القليوبية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:26 م
صفر كورونا فى القليوبية
صفر كورونا فى القليوبية
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إبراهيم الهوارى
سجلت محافظة القليوبية اليوم الجمعة 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن "الخانكة وبنها وغرب شبرا الخيمة وطوخ وقليوب" مقابل صفر إصابات في 6 مدن أخرى؛ ليستقر إجمالي الحالات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، عند 9360 إصابة.


واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 7340 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 629 حالة.

وسجلت مدينة بنها 2475 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1191 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1040 حالة، وقليوب 682 حالة، ومدينة قها 49 حالة، وكفر شكر 463 حالة إصابة.

وكان الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة في القليوبية قد اجرى جولة للمرور على مستشفى قها المركزي ومستشفى حميات طوخ.

وتابع وكيل الوزارة خلال جولة الاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.
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