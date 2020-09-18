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محافظات

فحص 271 مرشحا لمجلس النواب بمستشفيات القليوبية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:19 م
فحص 271 مرشحا لمجلس
فحص 271 مرشحا لمجلس النواب بمستشفيات القليوبية
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إبراهيم الهوارى
واصلت مستشفيات القليوبية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات - المجلس الطبى العام وناصر العام بشبرا الخيمة وبنها التعليمى وقليوب التخصصى وجراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة وشبين القناطر المركزى وطوخ المركزى، استقبال المرشحين لمجلس النواب لإجراء الفحرص الطبى الشامل الذى نصت عليه الهيئة.

وقالت الدكتور صفاء فرج الأشقر مدير المجلس الطبى العام بالقليوبية أنه تم استقبال 12 مرشحا محتملا اليوم لإجراء الفحص الطبى لهم.

كما تم فحص 259 مرشحا محتملا خلال الـ 7 أيام الماضية ليبلغ إجمالى من تم فحصهم من المرشحين المحتملين لمجلس النواب حتى الآن 271 مرشحا محتملا على مستوى المستشفيات التى حددتها الهيئة بالمحافظة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين على المقاعد الفردية وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الأولى مقرها بنها بـ3 مقاعد وتضم مركز بنها وكفر شكر وقسم أول بنها، وقسم ثان بنها.

والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ بمقعدين، وتضم مركز طوخ، قسم قها، والثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة بـ3 نواب، وتضم قسم أول شبرا الخيمة، وقسم ثان شبرا الخيمة. 

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب بـ3 مقاعد، وتضم مركز قليوب، وقسم قليوب، والقناطر الخيرية، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة بـ3 مقاعد  وتضم أقسام الخصوص، والخانكة، والعبور، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر بمقعدين، وتضم مركز شبين القناطر.
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