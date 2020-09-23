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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروع محور شركات البترول بشبرا الخيمة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:56 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأربعاء جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة وإنشاء طرق بديلة وحرم آمن لشركات البترول لنقل الحركة المرورية والحد من التكدسات في المنطقة بالكامل.


وتفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال.
وقال المحافظ انه تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا، وشارع خلف شركات البترول، كما تابع أعمال استكمال نقل المرافق. 

ووجه الهجان بضرورة التنسيق المستمر في العمل بين جميع القطاعات مشددا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، حيث تعد المنطقة من المناطق الحيوية ذات الضغط المروري المكثف. 

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار.
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