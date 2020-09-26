10 نصائح للعناية بالمجوهرات

على الرغم من أن المجوهرات مجرد مادة ، إلا أنها تحتاج إلى عناية واهتمام لإبقائها متألقة ومشرقة. إذا كنتي ممن يبحثون عن المظهر الفاخر ، فليس عليك فقط اختيار المجوهرات الأنسب ، ولكن أيضًا الاهتمام بها لتبقى متألقة طوال الوقت. إذن ، إليك بعض النصائح التي ستخبرك بكيفية العناية بمجوهراتك للحفاظ على مظهرها إلى الأبد، وفقا لما نشره موقع fashion.





1- لا تلبس مجوهراتك أثناء القيام بالأعمال المنزلية مثل تنظيف المطبخ أو المرحاض أو حتى إزالة الغبار من المنزل فقط لتجنب تعريض مجوهراتك للعناصر الكيميائية ومنتجات التنظيف.





2-ضعي على المجوهرات عند الانتهاء من المكياج ، لأن مستحضرات التجميل بالإضافة إلى العطور وغسول الجسم وبخاخ الشعر تحتوي على عناصر كيميائية تفسد مجوهراتك وتفقد بريقها.





3-لا تلبس مجوهراتك أثناء السباحة أو في المنتجع الصحي ، لأن مياه هذه الأماكن تحتوي على الكلور الذي يغير لون مجوهراتك.





4-اخلعي ​​مجوهراتك قبل الاستحمام لأن الصابون والشامبو يضيفان بعض طبقات المجوهرات التي تجعلها تبدو شاحبة.





5-ينصح بتنظيف الأحجار الكريمة الملونة باستخدام الماء الدافئ بفرشاة ناعمة وصابون لطيف. تأكد من إيقاف تصريف الحوض في حالة سقوط الأحجار الكريمة من مكانه.





6-لتجنب خدش الأحجار الكريمة ، استخدم فرشاة مكياج غير مستخدمة وماء دافئ وصابون ثم ضع الأحجار الكريمة على المنشفة حتى تجف. لا تلمسها أيضًا بعد أن تجف تمامًا لأن لديها القدرة على جذب الأوساخ مرة أخرى.





7- لا ينبغي حفظ المجوهرات في الأماكن المفتوحة مثل أعلى الخزانة أو الأرفف لأنها تتعرض للخدش وقد تضيع في بعض الأحيان. احتفظ دائمًا بمجوهراتك في العلبة التي حصلت عليها عند شرائها لأنها مصممة خصيصًا لحفظ المجوهرات من الخدوش.





8-هناك بعض الصناديق المثالية التي تحتوي على فتحات مبطنة لتعليق القلائد أو حلقات التثبيت أو الأساور. ولكن عند الاحتفاظ باللآلئ في صناديق الودائع ، فإنها قد تضر مجوهراتك أكثر من إنقاذها.





9- عند أخذ المجوهرات معك أثناء السفر ؛ تأكد من تغطية المجوهرات بمنصات لحمايتها من التعرض للخدش على أي حال.





10- تبيع معظم متاجر المجوهرات أو تقدم بعض عناصر التنظيف الاحترافية المجانية لمجوهراتك ، لذا تأكد من الحصول عليها عندما تجدها للحفاظ على نظافة مجوهراتك دائمًا باستخدام مجموعة تنظيف احترافية من شأنها أن تحدث فرقًا.