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منوعات

نصابة محترفة| محتالة تسرق حقيبة مجوهرات بها 76 ألف جنيه إسترليني في غمضة عين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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احمد شريف

استطاعت محتالة من الإفلات من السجن ، بعد سرقتها حقيبة تحتوي على ملابس ومجوهرات بقيمة 76 ألف جنيه إسترليني داخل عربة قطار في رحلة استغرقت ساعتين.


وبحسب صحيفة ديلي ميل، تمكنت المحتلة هاجر الفهد من سرق المجوهرات الثمينة عندما أجرت محادثة في رحلة قطار طويلة مع الراكبة الثرية فاطمة الشطي من محطة لندن بادينجون إلى محطة كارديف سنترال.



 تظاهرت اللصة البالغة من العمر 26 عامًا بأنها  غنية ولديها مغسلة كبيرة، وذلك  قبل الاستلقاء على حقيبة ضحيتها الثرية وهي تغادر القطار في غمضة عين.



وأشارت الصحيفة أن الحقيبة كانت تحتوي على "مجوهرات باهظة الثمن، بما في ذلك حقيبة يد شانيل وساعات وقلائد كارتييه وأقراط وأساور وخواتم.



واوضحت الصحيفة أن الضحية الثرية، لم تدرك أن حقيبتها مفقودة إلا بعد أن وصلت إلى وجهتها على بعد 40 ميلًا في سوانسي.



وبعد إلقاء القبض على السيدة المحتالة اعترفت بأخذ الحقيبة التي تحتوي على أغراض من شانيل وكارتييه لدى وصول القطار إلى محطة كارديف المركزية ، حسبما استمعت محكمة التاج في المدينة،حيث حكم عليها بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام.


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