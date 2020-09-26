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رياضة

بتروجت يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك ضم مهاجم الفريق

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
كريم طارق
كريم طارق
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محمد رشاد
كشف المهندس إسلام مكي، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، عن حقيقة العروض التي تلقاها كريم طارق، مهاجم نادي بتروجت والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش.

وقال إسلام مكي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي والزمالك وبيراميدز لم يطلبوا الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي".

وأكد: "هناك بعض العروض الشفوية، ولكن لا ننظر إلى العروض الشفوية وننتظر العروض الرسمية".

وتابع: "سنبحث عن العرض الأفضل لبتروجت وأفضل عرض للاعب حال تلقي النادي أية عروض رسمية".

وأكد المهندس إسلام مكي أن النادي البترولي يركز في الفترة الجارية بمبارياته بالدرجة الثانية من أجل الصعود والظهور من جديد في الدوري الممتاز.

وكشف إسلام عن أن كريم طارق، مهاجم الفريق المعار في صفوف طلائع الجيش، يركز مع النادي العسكري في الوقت الجاري؛ من أجل المشاركة مع منتخب مصر.

واستطرد: "كريم طارق من الممكن أن يعود إلى صفوف بتروجت حال صعودنا والعودة للمشاركة في دوري الشهرة والإضاءة".

وأتم: "كريم طارق عقده مستمر مع نادي بتروجت لمدة موسمين بخلاف الموسم الكروي الجاري".
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