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أخبار البلد

بنوك ترفض قبول قيمة جدية التصالح.. ومواطنون: نناشد رئيس الوزارء بالتدخل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:07 ص
مواطنون داخل المركز
مواطنون داخل المركز التكنولوجي لسداد قيمة التصالح
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محمد وديع
ناشد عدد من المواطنين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالتدخل عقب رفض عدد من البنوك، قبول قيمة جدية التصالح، على الرغم من حصولهم على أذون الدفع من الأحياء وبها الكود البنكي المؤسسي الخاص بالحي.

وقال أحد المواطنين إنه بعد قضاء ساعات أمام البنك بسبب الإجراءات الاحترازية، حيث يوجد حساب باسم الحي التابع له، وبعد أن وصل لشباك للتعامل مع الموظف أخبره أن الفرع لا يوجد به إمكانية قبول جدية التصالح حيث إن هناك فروعًا مخصصة محددة لذلك.. وعلى الرغم أن رئيس الحي قال إنه يمكن التعامل مع أي فرع لهذا البنك.

وتابع المواطن انه على الرغم من ذلك ذهب للفرع الآخر الذي أخبره به الموظف ولكن بعد أن ذهب إلى هناك لم يقبل البنك أيضا أن يدفع قيمة التصالح.

وأضاف لم يعلن رئيس الحي عن فروع معينة كما ان البنك ايضا لم يعلن عن تخصيص فروع معينة.

وأتاحت الأحياء بالقاهرة والجيزة الدفع فى بعض البنوك، تيسيرا على المواطنين، للحد من التزاحم على الخزينة بداخل المركز التكنولوجى بعد إعطاء المواطن أمر دفع على أحد البنوك بالكود المؤسسى للحي.
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