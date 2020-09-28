ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار ..تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار عن أعلى سعر له منذ شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي .

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1861.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار.