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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار ..تفاصيل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار عن أعلى سعر له منذ شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي .

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1861.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار.


وعن  أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28-9-2020 شهدت استقرارا  لدى محلات الصاغة .

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وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 816 جنيهًا.


وبلغ سعر الجرام من  عيار 24 الأغلى فئة نحو 933 جنيها. 


ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 699 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة إلي 544 جنيها.


وسجل سعر الجنيه الذهب 6528 جنيها وأوقية الذهب بـ 29.003 ألف جنيه وكيلو الذهب 932.6 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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