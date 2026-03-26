بعد يوم عاصف.. متابعة ميدانية لأعمال شفط المياه بالمناخ والضواحي|شاهد

أجرى الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لمتابعة أعمال شفط ورفع تجمعات المياه بنطاق حي المناخ وحي الضواحي، وذلك في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

جاء ذلك بحضور شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، و فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، حيث تم متابعة الجهود المبذولة للتعامل مع تجمعات المياه بعدد من المناطق الحيوية.

متابعة لحظية لرفع تجمعات المياه بالشوارع

وشملت الجولة متابعة أعمال رفع المياه بمحيط مستشفى النصر والمنطقة السابعة بحي المناخ، إلى جانب متابعة أعمال شفط المياه بمناطق القابوطي والسيد متولي بنطاق حي الضواحي، وذلك للتأكد من سرعة الاستجابة وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع نائب المحافظ أعمال شفط المياه بالشوارع، موجهًا بضرورة تكثيف العمل والدفع بمزيد من المعدات وسيارات الشفط، مع استمرار تواجد الأطقم الفنية على مدار الساعة، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وعدم تأثر الحركة المرورية أو مصالح المواطنين.

كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين الأحياء وكافة الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه يتم رصدها، مع استمرار المتابعة الميدانية اللحظية لضمان تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد نائب محافظ بورسعيد على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية، والتعامل السريع مع تداعيات الأحوال الجوية، بما يضمن انتظام الخدمات وتحقيق أعلى مستوى من الأمان للمواطنين.