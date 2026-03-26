بدون راحة.. جولات ميدانية ليلية لرؤساء الأحياء لمواجهة تقلبات الطقس ببورسعيد

تواصل محافظة بورسعيد بكافة أجهزتها التنفيذية "حالة الاستنفار القصوى" لمواجهة موجة الطقس غير المستقر، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد؛ حيث لم يغادر رؤساء الأحياء الميدان حتى ساعات الليل المتأخرة، لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار وتطهير البالوعات، مع مراجعة كفاءة الإنارة العامة لضمان سلامة المواطنين.



مدينة بورفؤاد: تحركات عاجلة وتواجد ميداني لرئيس المدينة وفريق العمل



تابعت الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، يرافقها نائبتها المهنسة رانيا منير وفريق العمل الهندسي والإشغالات، أعمال تصريف مياه الأمطار بمختلف الشوارع. ووجهت برفع درجة الاستعداد لمجابهة التغيرات المناخية المتوقعة، مع التشديد على تأمين أعمدة الإنارة واللافتات، ودعوة المواطنين لتوخي الحذر وتجنب الاقتراب من مصادر الكهرباء أثناء الأمطار.

حي الشرق: حملات نظافة مسائية مكثفة وتفريغ صناديق القمامة بالشوارع الحيوية



تحت إشراف الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، واصلت فرق العمل بشركة "نهضة مصر" تنفيذ أعمالها المكثفة خلال الفترة المسائية لتفريغ صناديق القمامة بشوارع (ممفيس، أوجيني، طرح البحر، صلاح سالم، وصلاح الدين بمحيط حديقة فريال)، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع تراكم المخلفات، خاصة في المناطق الحيوية مثل "ساحة مصر" ومحيط "مستشفى السلام"، بما يضمن بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

حي العرب: جولات مكثفة للمهندسة شيماء جودة لتأمين سيولة المرور



بمتابعة ميدانية من المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، انتشر فريق العمل الميداني وإدارة البيئة بالتنسيق مع شركة المياه لسحب تجمعات الأمطار أولاً بأول.

وأكدت "جودة" على استمرار مراجعة جاهزية معدات الطوارئ والمولدات، والعمل المتواصل بالميدان لضمان عدم تراكم المياه وتحقيق السيولة المرورية بكافة قطاعات الحي.

حي المناخ: فرق الطوارئ تواصل انتشارها في "قشلاق السواحل والخامسة"



أشرفت الأستاذة شيماء العزبي – رئيسة حي المناخ، على الجهود المكثفة لرفع تجمعات المياه من منطقتي "قشلاق السواحل والخامسة" والنقاط الحيوية بالحي.

وأكدت أن غرفة عمليات الحي في انعقاد دائم بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ، مع الدفع بالطاقة القصوى للمعدات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة.

حي الضواحي: "الوالي" يقود العمل الميداني ليلاً بمنطقة السيدة خديجة

تحت الأمطار وبرودة الطقس.

قاد الأستاذ فوزي الوالي – رئيس حي الضواحي، يرافقه سكرتير الحي الأستاذ السيد الضوي، جهود شفط المياه وتطهير خطوط الصرف بمنطقة "السيدة خديجة". وأكد "الوالي" أن فرق الحي لم تغادر المواقع، وتعمل في حالة جاهزية دائمة لتلبية شكاوى المواطنين ومنع أي تراكمات مائية في الميادين والشوارع الرئيسية.

حي الزهور: استجابة فورية لشكاوى المواطنين في "تعاونيات حسن عمار"



تابع المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، أعمال النظافة ورفع المخلفات بمسطح عمارة الأندلس بمنطقة "تعاونيات حسن عمار" بالتنسيق مع شركة النظافة. وشدد "زغلف" على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مع الاستمرار في رفع كفاءة الشوارع والمظهر الحضاري للحي رغم تقلبات الطقس.

حي الجنوب: كسح مياه الأمطار من "كمين الحي الإماراتي" وتأمين المداخل



بناءً على تعليمات المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، انتشرت سيارات الكسح وفرق الطوارئ بمنطقة "كمين الحي الإماراتي" لرفع تجمعات مياه الأمطار وتأمين مدخل المحافظة الجنوبي، مع استمرار أعمال تطهير البالوعات وصيانة أعمدة الإنارة لضمان سلامة المسافرين وتيسير حركة الشاحنات والسيارات بالمنطقة.



وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، على استمرار المتابعة اللحظية لحالة الطقس عبر غرف العمليات، مشدداً على ضرورة اليقظة التامة وتواجد كافة القيادات التنفيذية في الشارع لتقديم أفضل خدمة لمواطنينا والحفاظ على انتظام الحياة اليومية.