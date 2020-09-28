"بورسعيد" يفوز على "أصحاب الجياد" 30-28 في الجولة الثانية من دوري اليد

فاز فريق بورسعيد الصاعد حديثا لدوري المحترفين لكرة اليد على أصحاب الجياد 30-28 ، ضمن مباريات الجولة الثانية، في المباراة التى أقيمت على صالة القوات المسلحة بمدينة الإسكندرية.









وبهذا الفوز حصل بورسعيد على ثلاث نقاط، وحصل أصحاب الجياد على نقطة واحدة.









يذكر أن بورسعيد افتتح مشواره بدوري المحترفين بهزيمة أمام فريق سبورتنج بنتيجة 24/35 في الجولة الأولى أمس الأحد.









يقود فريق بورسعيد الجهاز الفنى بقيادة عصام بركات رئيس الجهاز، وأحمد عبد الحليم مديرا فنيا، ومعتز درويش مدرب حراس مرمى، وأحمد رزق المشرف على كرة اليد بنادي بورسعيد.









الجدير بالذكر أن النقاط في دوري المحترفين لليد تحتسب كالآتي:



في حالة الفوز تحتسب 3 نقاط للفائز في حالة التعادل يحتسب نقطتان لكل فريق وفي حالة الهزيمة يحتسب للفريق الخاسر نقطة واحدة





في سياق متصل ، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعه الأسبوعي مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومدير البطولة حسين لبيب.









ناقش اللقاء آخر الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للمونديال العالمي بمشاركة 32 منتخبًا في يناير القادم، وكافة التجهيزات اللوجستية والإدارية بشأن إقامة المنتخبات المشاركة والوفود المرافقة، وكذا استعراض التطورات الخاصة بالصالات المغطاة المستضيفة لمنافسات المونديال والتي تتمثل في الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.