إنجي علاء تتألق في أحدث ظهور.. وتوجه رسالة لـ متابعيها

View this post on Instagram

الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم- روبرت ليجتون The Flower that follows the sun does so even on cloudy days🌻 - Robert Leighton #inspiration #sealove #beyourself #havefaith #believeinGod #bestrong #engyalaa #author #scriptwriter #drama #art #قانون_الكارما #الأشقر_مروان #بلا_دليل #لعبة_إبليس #إنجي_علاء #مؤلفة #سيناريست #دراما