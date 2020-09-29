قبل الجلسة الثانية.. دفاع سيدة المحكمة ينسحب عن موكلته

أعلن الدكتور احمر مهران المحامي بالنقض عن انسحابة في القضية المعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة الذي تعدت على مقدم الشرطة وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.





واكد مهران،ل صدى البلد، انه قرر الانسحاب من القضية منذ عدة ايام وابلغ المستشارة نهى الإمام برغبته في الانسحاب من القضية .





وكانت قررت محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمصر الجديدة، تاجيل أولى جلسات محاكمة نهى الإمام المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"، وذلك في اتهامها بالتعدي على مقدم الشرطة وليد عسل لجلسة ٣٠ سبتمبر للاطلاع.









واستمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل الذي اكد ان بداية الواقعة عندما طلب من المتهمه ارتداء الكمامة أثناء دخولها للمحكمة لترفض ذلك مرددة "انت بتكلمني إزاي كدة"، مؤكدًا أنه كان يخاطبها بالقول :"بعد إذن حضرتك الكمامة".





وأكمل المقدم حديثه مُشيرًا لعودة "الإمام" مرتدية الكمامة قبل أن يُلاحظ فيما بعد خلعها للكمامة وقيامها بالتصوير داخل سراي المحكمة، وشدد المقدم عسل على أنه توجد تعليمات له من رؤسائه بعدم السماح بالتصوير داخل سراي المحكمة الا بتصريح من رئيس المحكمة.





وأشار المقدم وليد عسل إلى أن تحركه لمنع التصوير يأتي لمنع استخدام أي صور للإساءة للدولة، وشدد على أن الصور يمكن استخدامها لاختراق المحكمة أمنيًا.





ومن جانبه طلب الدفاع عن نهى الإمام" أجلًا للإطلاع، واشار للمحكمة أن الشاهد المجني عليه قال أن المتهم كان بحوزتها حقيبة في حين أنها في النيابة لم يكن بحوزتها سوى الهاتف المحمول.





وادعى الحاضرون مع المجني عليه مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.





وقال المحامي نادر نوري، أحد أفراد فريق الإدعاء بالحق المدني، في تصريحات صحفية أعقبت الجلسة أنه كانوا مستعدين للمرافعة، مشيرًا إلى أن الخطأ المستوجب للعقوبة الذي قامت به المتهمة يسيء لهيئة الشرطة المصرية، مؤكدًا أنه كان عليها إبراز تحقيق الشخصية، مشيرًا لتعديها بالضرب والسب وتمزيق الرتبة العسكرية.









وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.