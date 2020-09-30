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حوادث

الإعدام شنقا لـ6 من أعضاء خلية إرهابية لقتلهم وشروعهم في قتل عدد من رجال الشرطة بالشرقية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد  إمبابي، فى جلستها المنعقدة اليوم، بإجماع الأراء، بالإعدام شنقا لستة من أعضاء خلية إرهابية مكونة من 13 فردا لقيامهم بقتل والشروع فى قتل عدد من رجال الشرطة بدائرة مركزى أبوكبير وفاقوس، والانضمام الي خلية إرهابية.

 

كانت هيئة المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهمين من السابع إلى الثانى عشر  إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعى، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، كما عاقبت المحكمة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الثالث عشر.

 

تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العامة خلية إرهابية مكونة من 13 فردا بينهم "بسام ع  ال" و"محمد ع" و"حاتم أ "  و"صلاح ال" و" إبراهيم ع" "" و" أحمد ال " و" أحمد س  " و" محمد ع " وآخرين، لقيامهم بالانضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية وتولى المتهمون من الأول إلى الثالث قيادة وزعامة  الخلية، وحاولو بالقوة والعنف والتهديد والترويع من خلال الأعمال  الإرهابية قلب نظام الحكم، وتنفيذ أغراض تنظيم الإخوان الإرهابى.

 

كما تبين من أمر الإحالة قيام المتهمون بإطلاق النيران على عدد من رجال  الشرطة، وقتلوا وشرعوا فى قتل "عبد الهادى أحمد" و"محمد حامد" خفراء بعزبة خليل بركات، أثناء التواجد للحراسة، وقتلوا أحدهم، كما سرقوا بندقيتين  خرطوش عهدة المجنى عليهما "السيد أحمد"  خفير و"أحمد صالح"، كما ارتكبوا  أعمال عنف وتهديد للمواطنين، وارتكاب أعمال عنف وتخريب المنشآت العامة،  وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت  قرارها بإحالة أوراق 6 من أفراد الخلية الي فضيلة مفتى الديار المصرية.

 

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