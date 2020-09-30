50% منهم في مجال الزراعة والصيـد.. 1.1 مليون عامل مسن في مصر

بلغ عدد المسنين المشتغـلين في مصر 1.1 مليون مسن بنسبة 16.5٪ من إجمالي المسنين، وتحتوي نشـاط الزراعة والصيـد أعلى نسبة للمسنين العاملين به ينحو 50.5٪ ، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة.
جاء ذلك وفقا للبيانات الاحصائية الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) والذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990 -
وبلغ عدد المسنين في مصر حوالي 7 ملايين بنسبة 7.1٪ من إجمالي السكان في الأول من يناير 2020 ، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9 ٪ عام 2052.
وأوضح الإحصاء، أن عدد المسنين الذكور بلغ 3.5 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنين الإناث 3.5 مليون بنسبة 7.3% من إجمالي السكان الإناث.
ووفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2019، بلغت نسبة الأمية بين المسنين 56.5 ٪ عام 2019 (43.8٪ذكور، 70.6٪ إناث).. كما أشار البيان إلى ارتفاع نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 8.9٪ عام 2018 إلى 10.3٪ عام 2019 (14.02٪ ذكور، 6.2٪ إناث).