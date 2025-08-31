قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائبة: مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية
التمثيل التجاري: 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا خلال 2025
تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟
تفاصيل وكواليس اجتماع الحسم بالأهلي
الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي
الأهلي يشكر ريبيرو وينهي تعاقده بالتراضي
أخبار التكنولوجيا | أوبو تطلق Oppo A6 Max نحيف وبطارية ضخمة وشحن سريع.. لماذا لا يجب عليك شراء هاتف آيفون الآن؟
يعكس معدنكم الأصيل.. رسالة من محافظ مطروح لأهالى الضبعة بعد حادث القطار
رسميا.. رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عن الأهلي
معاندة لأمر الله.. خالد الجندي يرد على مقولة "إحنا مش أنبياء"
لسه خارج من السجن.. العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من سمكري البني آدمين
بالتعاون بين الاتصالات والإعلام.. انطلاق حملة خليك واعي لمواجهة الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي

غزة
غزة
محمد البدوي

تتزايد معاناة الفلسطينيين يوما بعد الآخر، لاسيما بعدما كشفت تقارير الاحتلال عن نواياه الخبيثة بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقطاع غزة، وإعلان القطاع منطقة قتال.

عدم إيصال المساعدات

ويعاني سكان قطاع غزة يوميا من عمليات القصف المستمر، وزاد الأمر صعوبة عدم دخول المساعدات من معبر رفح على الجانب الفلسطيني، والذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي.

معاناة الفلسطينيين

ويموت أطفال غزة يوميا، دون أي نظرة إنسانية من المجتمع الدولي والإنساني لنصرتهم والحديث باسمهم في المحافل الدولية التي تمثل فرصة لعرض معاناة ما يتعرضون إليه.

صمت المجتمع الدولي

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن ما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين، في ظل صمت المجتمع الدولي ودعمه غير المحدود لإسرائيل.

تدمير شامل للبنية التحتية

وفي مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الشوا أن إسرائيل تواصل حربها على المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، من خلال قصف متواصل وتدمير شامل للبنية التحتية، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء العدوان.

التصعيد الإسرائيلي الأخير

وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، خاصة التهديد بالاجتياح البري لما تبقى من مدينة غزة، ستكون له "تداعيات كارثية"، لافتًا إلى استخدام الاحتلال لأساليب غير مسبوقة في القتل، مثل الروبوتات المتفجرة، إلى جانب استهداف المدنيين بشكل مباشر.

 مناطق ضيقة من القطاع

أكد الشوا أن نحو مليون شخص يعيشون حاليًا في مناطق ضيقة من مدينة غزة، معظمهم من النازحين، وسط ظروف إنسانية مأساوية، حيث تزداد المعاناة مع تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، دون أي تحسن يُذكر رغم تحذيرات الأمم المتحدة المستمرة منذ أكثر من تسعة أيام.

غزة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

ترشيحاتنا

فيها ايه يعني

أخر ظهور لـ سليمان عيد.. طرح برومو فيلم "فيها ايه يعني"

محمد منير

محمد منير يصدر الأغنية الدعائية لفيلم "ضي"

جود لو

مجسداً بوتين.. جود لو يحضر عرض فيلمه The Wizard Of The Kremlin في مهرجان فينيسيا

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

فيديو

متحرش القليوبية

القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

المتهم - أرشيفية

بيسرق المصلين.. سقوط لص المساجد بالفيوم

متحرش القليوبية

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

رحمة

ميهمنيش الحكومة.. إخلاء سبيل أصحاب فيديو مشاجرة المرج بكفالة 5 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ازدواجية الغرب وحقوق الإنسان

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

المزيد