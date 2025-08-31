الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي

تتزايد معاناة الفلسطينيين يوما بعد الآخر، لاسيما بعدما كشفت تقارير الاحتلال عن نواياه الخبيثة بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقطاع غزة، وإعلان القطاع منطقة قتال.

عدم إيصال المساعدات

ويعاني سكان قطاع غزة يوميا من عمليات القصف المستمر، وزاد الأمر صعوبة عدم دخول المساعدات من معبر رفح على الجانب الفلسطيني، والذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي.

معاناة الفلسطينيين

ويموت أطفال غزة يوميا، دون أي نظرة إنسانية من المجتمع الدولي والإنساني لنصرتهم والحديث باسمهم في المحافل الدولية التي تمثل فرصة لعرض معاناة ما يتعرضون إليه.

صمت المجتمع الدولي

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن ما يجري في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين، في ظل صمت المجتمع الدولي ودعمه غير المحدود لإسرائيل.

تدمير شامل للبنية التحتية

وفي مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الشوا أن إسرائيل تواصل حربها على المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، من خلال قصف متواصل وتدمير شامل للبنية التحتية، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ بدء العدوان.

التصعيد الإسرائيلي الأخير

وأضاف أن التصعيد الإسرائيلي الأخير، خاصة التهديد بالاجتياح البري لما تبقى من مدينة غزة، ستكون له "تداعيات كارثية"، لافتًا إلى استخدام الاحتلال لأساليب غير مسبوقة في القتل، مثل الروبوتات المتفجرة، إلى جانب استهداف المدنيين بشكل مباشر.

مناطق ضيقة من القطاع

أكد الشوا أن نحو مليون شخص يعيشون حاليًا في مناطق ضيقة من مدينة غزة، معظمهم من النازحين، وسط ظروف إنسانية مأساوية، حيث تزداد المعاناة مع تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال، دون أي تحسن يُذكر رغم تحذيرات الأمم المتحدة المستمرة منذ أكثر من تسعة أيام.