موفد "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع دخول مساعدات إنسانية أساسية إلى غزة رغم تفاقم المجاعة

قال محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن القافلة السادسة من قوافل "زاد العزة"، التي يجهزها الهلال الأحمر المصري لإغاثة قطاع غزة، انطلقت صباح اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، حاملة 185 شاحنة مساعدات إنسانية.

وأوضح عبيد، أن المساعدات التي حملتها القافلة شملت مئات الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، بما في ذلك الدقيق، البقوليات، المعلبات، وسلاسل الغذاء المتنوعة، وتم إدخالها أولًا إلى معبر رفح من الجانب المصري.

إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الموفد، سمحت فقط لـ90 شاحنة من أصل 185 بالعبور إلى معبر كرم أبو سالم، بعد إخضاعها للتفتيش والتدقيق، كما أعادت سلطات الاحتلال عددًا من هذه الشاحنات إلى الجانب المصري، دون توضيح الأسباب.

ولفت عبيد إلى أن القافلة لم تتضمن أي شاحنات محملة بالوقود أو السولار، كما لم يُسمح بدخول شاحنات الأدوية أو المستلزمات الطبية أو حليب الأطفال، رغم تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وانتشار المجاعة، وفق تقارير أممية.

وأشار إلى أن قائمة المساعدات التي ترفض إسرائيل إدخالها إلى القطاع "تطول"، في وقتٍ يعاني فيه أكثر من مليون فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط استمرار الحصار وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع.