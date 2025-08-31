قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في المستشفى.. الفنان حسن العدل يطلب من الجمهور الدعاء لزوجته
توضيح عاجل بشأن نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية
أسيست مرموش ليس كافيا.. مانشستر سيتي يخسر من برايتون بالبريميرليج
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موفد "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع دخول مساعدات إنسانية أساسية إلى غزة رغم تفاقم المجاعة

مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية
علي مكي

قال محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن القافلة السادسة من قوافل "زاد العزة"، التي يجهزها الهلال الأحمر المصري لإغاثة قطاع غزة، انطلقت صباح اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، حاملة 185 شاحنة مساعدات إنسانية.

وأوضح عبيد، أن المساعدات التي حملتها القافلة شملت مئات الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، بما في ذلك الدقيق، البقوليات، المعلبات، وسلاسل الغذاء المتنوعة، وتم إدخالها أولًا إلى معبر رفح من الجانب المصري.

إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب الموفد، سمحت فقط لـ90 شاحنة من أصل 185 بالعبور إلى معبر كرم أبو سالم، بعد إخضاعها للتفتيش والتدقيق، كما أعادت سلطات الاحتلال عددًا من هذه الشاحنات إلى الجانب المصري، دون توضيح الأسباب.

ولفت عبيد إلى أن القافلة لم تتضمن أي شاحنات محملة بالوقود أو السولار، كما لم يُسمح بدخول شاحنات الأدوية أو المستلزمات الطبية أو حليب الأطفال، رغم تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وانتشار المجاعة، وفق تقارير أممية.

وأشار إلى أن قائمة المساعدات التي ترفض إسرائيل إدخالها إلى القطاع "تطول"، في وقتٍ يعاني فيه أكثر من مليون فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والدواء، وسط استمرار الحصار وتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع.

غزة مساعدات إنسانية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يهزم أمام بيراميدز بثنائية.. هل يقترب رحيل ريبيرو؟

للنشر 8 ص// النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.. ما السبب؟

النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.. ما السبب؟

نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟

نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟

بالصور

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

المتهمين

عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد