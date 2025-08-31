مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم

أكد محمد عادل، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، أن مصر لم تتوانَ ولم تتأخر في إرسال المساعدات وتقديم الإمدادات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة وسكانه، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة على كل الأصعدة نتيجة الحرب الإسرائيلية التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023 وما زالت مستمرة حتى الآن، بما تخلّفه من خسائر فادحة ومعاناة شديدة.

وأضاف «عادل»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القافلة الـ 26 من قوافل وإمدادات «زاد العزة» انطلقت اليوم من مصر إلى غزة، حاملة أطنانًا من المساعدات المتنوعة بين مواد غذائية، مستلزمات طبية وأدوية علاجية، والمستلزمات العينية الشخصية وألبان الأطفال وكذلك الوقود.

وشدد على أنه تم الدفع اليوم بـ 185 شاحنة محمّلة بإجمالي حمولة يزيد عن 3200 طن من المساعدات، مشيرًا إلى أن العراقيل والتعنت الإسرائيلي ما زالا يعيقان دخول المزيد من المساعدات إلى غزة، إذ لم تسمح سلطات الاحتلال في منفذ كرم أبو سالم سوى بمرور 90 شاحنة فقط.

وأوضح أن بعض الشاحنات المحملة بالإمدادات الغذائية عادت كما هي إلى الجانب المصري دون أن تُفرغ حمولتها، بينما دخلت شاحنات أخرى وأفرغت شحناتها قبل أن تعود فارغة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الحصار والتجويع، التي يستخدمها كسلاح في حربه ضد سكان القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم.